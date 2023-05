Papa Francesco 'tennis e padel non perdano la loro amatorialità'

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Il tennis e il padel sono un gioco, la loro forza educativa è nella dinamica del gioco. Fate sport per passione, per divertirsi e per divertire, questo è lo spirito di gratuità con cui dobbiamo giocare". Lo ha detto Papa Francesco, in udienza con con la FITP presso l'aula Paolo VI in Vaticano. "L'agonismo è buono se non elimina questa componente ludica. Non dobbiamo mai perdere l'amatorialità, quando lo sport si fa per altri interessi si perde. Perde la bellezza, questa dimensione sinfonica, diventa commercio. Il tennis e il padel siano sempre amatoriali, non perdano quella dimensione" ha aggiunto il Santo Padre. Poi un passaggio sul ruolo dei maestri, non solo nel mondo del tennis, ma dello sport in generale. "Il maestro, oltre che un tecnico, è un educatore. E il buon gioco viene da una buona dinamica di attacco e difesa e lo stesso avviene in un cammino educativo. Si tratta di legare rischio e prudenza, ma come? Un bravo giocatore non può solo attaccare o rischiare, deve saper difendere e ci sono qualità che vanno esercitate. Un maestro che concentra tutto sull'attacco o sulla difesa lascia il suo allievo scoperto". (ANSA).