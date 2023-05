Tennis: Sabalenka prima semifinalista a Madrid

La numero 2 del mondo Aryna Sabalenka è la prima qualificata per le semifinali del torneo WTA 1000 di Madrid, grazie al successo sull'egiziana Mayar Sherif (n. 59) 2-6, 6-2, 6-1. Sabalenka, vincitrice del suo primo Slam agli Open d'Australia di gennaio e finalista sulla terra battuta a Stoccarda (Germania) dieci giorni fa, affronterà giovedì la greca Maria Sakkari o la rumena Irina-Camélia Begu per un posto in finale. La bielorussa ha raggiunto almeno i quarti di finale nei sette tornei (incluso Madrid) che ha giocato nel 2023.