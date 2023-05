Tennis: teen ager Andreeva si ferma, a Madrid passa Sabalenka

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Finisce l'avventura a Madrid della 16enne tennista russa Mirra Andreeva, rivelazione di questo scorcio di stagione: agli ottavi del suo primo torneo Wta, ha dovuto cedere il passo alla numero 2 del mondo, la bielorussa vittoriosa per 6-3, 6-1 lunedì. Andreeva, invitata al tabellone principale, aveva battuto una top 50, la canadese Leylah Fernandez (38esima), poi due top 20, la brasiliana Beatriz Haddad Maia (14esima) e la polacca Magda Linette (19esima). Ma contro Sabalenka, che ha vinto in meno di 1h 15 min, il livello si era troppo alzato.

L'exploit della giovane tennista, che ha compiuto 16 anni appena due giorni fa, le assicura comunque un balzo nella classifica Wta di una cinquantina di posizioni, per un primo ingresso nella top 150: risultato di tutto rilievo, se si considera che Madrid era solo il suo terzo torneo pro stagione, dopo due vittorie nel circuito secondario ITF.

Nei quarti Sabalenka, incoronata agli Australian Open di gennaio - dove Andreeva è stata finalista nel torneo juniores - e finalista a Stoccarda (Germania) una settimana fa, affronterà l'egiziana Mayar Sherif, numero 59 al mondo.

Ad inizio giornata Daniil Medvedev, poco amante della terra rossa, ha dovuto lottare contro il suo connazionale Alexander Shevchenko, 96esimo al mondo, e ha impieato oltre 2 ore e quaranta minuti per vincere 4-6, 6-1, 7-5.