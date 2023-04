Tennis: Gualtieri, gli Internazionali sono un asset per il Paese

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Gli Internazionali BNL di Roma sono sempre più un grande asset per la città e per il Paese. Roma può ambire a crescere molto di più, maggio sarà un crescendo di grandi eventi e gli Internazionali sono un biglietto da visita impressionante". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la conferenza di presentazione degli Internazionali BNL d'Italia, tenutasi all'Accademia della scherma al Foro Italico. "Questa 80esima edizione del torneo sarà più lunga, più grande. Roma sta cominciando a mostrare i frutti del nostro lavoro - continua il primo cittadino - E restituire alla città un capolavoro come l'Accademia della scherma, capolavoro di Luigi Moretti, facendone il punto di accesso al Foro Italio, è un bellissimo messaggio".

Gli Internazionali d'Italia di tennis saranno trasmessi su Sky.

