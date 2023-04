Tennis: Binaghi, facciamo legna aspettando la scintilla Sinner

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Non parto per arrivare secondo".

Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ha risposto a chi chiede se il tennis può raggiungere il mondo del calcio. "Voglio fare i complimenti a Gravina perché ho letto in settimana che il sistema calcio ha avviato due riforme importanti, noi lo abbiamo fatto 15 anni fa, una è la creazione di una tv in Ott e l'altra è la tutela dei vivai. Complimenti la strada è giusta", ha aggiunto. Poi risponde a Sinner che recentemente ha dichiarato come il tennis difficilmente possa raggiungere la popolarità del calcio. "Credo si sottovaluti, soprattutto su quello che si può fare insieme - ha concluso - Dico a Jannik che la sua analisi sarebbe corretta se lui avesse già vinto gli Internazionali e gli Slam, e quindi se avessimo già monetizzato i suoi grandi risultati, quelli che siamo sicuri otterrà nel breve periodo.

Noi continuiamo a immagazzinare legna, aspettiamo poi solo la sua scintilla, dopo partirà un incendio". (ANSA).