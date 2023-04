Tennis: Berrettini salta gli Internazionali d'Italia 'è dura'

"Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell'ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un'altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente". Lo ha scritto il tennista azzurro, Matteo Berrettini, su Instagram annunciando la sua scelta di non poter partecipare agli Internazionali di Roma che verranno presentati oggi al Foro Italico e cominceranno il prossimo 8 maggio. "La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa tanto, tutto… non vedo l'ora di tornare a giocare davanti a voi", ha concluso.