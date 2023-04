Impresa di Arnaldi a Madrid, batte Ruud e va al terzo turno

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Impresa di Matteo Arnaldi al Madrid Open, quarto Masters 1000 della stagione. Il 22enne di Sanremo si è qualificato al terzo turno grazie al successo contro il n.

4 al mondo Casper Ruud, battuto in due set per 6-3, 6-4 in un'ora e 33 minuti di gioco. Al terzo turno Arnaldi troverà dall'altra parte della rete lo spagnolo Jaume Munar, n.88 del ranking: uno pari il bilancio dei precedenti, entrambi disputati sulla terra battuta, con il 25enne di Santanyi (Maiorca) a segno in due set al primo turno del Challenger di Perugia lo scorso anno ed il sanremese vincitore sempre in due set la scorsa settimana al primo turno dell'ATP 500 di Barcellona. (ANSA).