Binaghi, 'per Berrettini non giocare a Roma una ferita dura'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Non giocare a Roma per lui è una ferita difficile da recuperare. Ma abbiamo Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e tanti giovani. C'è una grande pattuglia di italiani, molti più del solito. C'è un'aspettativa altissima.

Deve vincere un italiano". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Fitp, commentando il forfait di Berrettini agli Internazionali d'Italia. "Nella stagione sull'erba si potrà riscattare, in quei torneo diventa il favorito", ha aggiunto.

Infine sulla presenza di Nadal a Roma ha concluso: "So che si sta allenando in vista di Roma". (ANSA).