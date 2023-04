Abodi, 'gli Internazionali hanno reso la federtennis leader'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Gli Internazionali di Roma sono la punta più avanzata di una strategia che ha fatto diventare la federazione leader". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la presentazione del torneo che si svolgerà al Foro Italico dall'8 al 21 maggio. "Una crescita lineare e non è quasi mai così - ha aggiunto parlando della Federtennis - E' importante poter dire che crescono i tesserati, migliorano le infrastrutture e le qualità dei nostri tennisti.

Inoltre continuiamo a organizzare con successo eventi come le Finals Torino, le Next Gen di Milano o la Davis di Bologna".

Conclude parlando del rapporto che il tennis dovrà avere con la scuola. "Mi auguro che il tennis si candidi ad arricchire i contenuti sportivi dei giochi della gioventù, perché il vostro impegno sarà fondamentale anche per le altre discipline sportive", ha concluso Abodi. (ANSA).