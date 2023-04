A Madrid Trevisan supera la canadese Bouchard e va al 3/o turno

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Qualificazione al terzo del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato per Martina Trevisan, approdata al terzo turno del "Mutua Madrid Open".

La 29enne mancina di Firenze, n.20 WTA e 18/a testa di serie è entrata in gara direttamente al secondo turno battendo 6-2 7-5, in un'ora e tre quarti di partita, la canadese Eugenie Bouchard, n.285 WTA, proveniente dalle qualificazioni.

Al terzo turno - domenica - Trevisan dovrà vedersela con la vincente del match tra la statunitense Alycia Parks, 22enne di Atlanta (Georgia), n.40 WTA, e la bielorussa Victoria Azarenka, 33enne di Minsk, n.16 del ranking e 15 del seeding, due volte finalista in questo torneo (2011 e 2012). (ANSA).