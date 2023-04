Atp Madrid: Vavassori batte Murray e va al 2/o turno

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Andrea Vavassori si è qualificato al secondo turno del torneo Atp di Madrid, battendo in due set per 6-2, 7-6, il britannico Andy Murray, ex n.1 al mondo. Il torinese, n.164 del ranking, affronterà sabato il n.3 al mondo Daniil Medvedev. (ANSA).