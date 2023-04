Atp Madrid: Fucsovics battuto, Cecchinato al secondo turno

Marco Cecchinato si è qualificato per il secondo turno del Masters 1000 du Madrid, battendo in due set, per 7-6, 6-3, l'ungherese Marton Fucsovics. Il palermitano, n.85 al mondo, se la vedrà al secondo turno con l'australiano Alex de Minaur (n.19).

Lorenzo Sonego è stato subito eliminato dal torneo, superato in due set all'esordio dal tedesco Jan Lennard Struff col punteggio di 6-3, 6-1, in 75 minuti di gioco. Il piemontese era stato eliminato al primo turno anche l'anno scorso nella capitale spagnola.