Atp Madrid: Fucsovics battuto, Cecchinato al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Marco Cecchinato si è qualificato per il secondo turno del Masters 1000 du Madrid, battendo in due set, per 7-6, 6-3, l'ungherese Marton Fucsovics. Il palermitano, n.85 al mondo, se la vedrà al secondo turno con l'australiano Alex de Minaur (n.19). (ANSA).