Atp Madrid: Arnaldi supera il primo turno, eliminate tre azzurre

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Matteo Arnaldi ha trovato il primo successo in carriera in un Masters 1000 battendo 6-1, 3-6, 7-6 il francese Benoit Paire al primo turno del torneo di Madrid.

Dopo aver vinto il primo match Atp a Barcellona, il 22enne ligure (n.105 del ranking) si è ripetuto superando in una sfida tra qualificati l'ex n.18 del mondo, oggi 161 della classifica.

Al secondo turno affronterà il norvegese Casper Ruud, n.4 al mondo e terzo favorito del torneo madrileno.

Male invece le portacolori dell'Italia nel torneo femminile: al ritiro di Camila Giorgi sono seguite le eliminazioni di Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. La prima è stata sconfitta per 6-2, 6-3, in un'ora e venti minuti, dalla polacca Magdalena Frech, proveniente dalle qualificazioni. L'ha purtroppo imitata Bronzetti, nel punteggio e nei tempi di gioco, perdendo 6-1, 6-3, in un'ora e 23 minuti, con l'ucraina Lesia Tsurenko, n.77 del ranking. (ANSA).