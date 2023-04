Tennis: Swiatek vince a Stoccarda e conquista il 13/o titolo Wta

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Iga Swiatek ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di Stoccarda, conquistando il tredicesimo titolo Wta in carriera. La polacca, numero 1 del ranking donne, ha sconfitto 6-3 6-4 la bielorussa Aryna Sabalenka.

Al vertice della classifica mondiale dal 4 aprile 2022 e tornata dopo un mese di assenza per un fastidio alle costole, la Swiatek pone così le basi della stagione sulla terra battuta.

Grazie a questo successo la polacca diventa la più giovane giocatrice con almeno sei titoli all'attivo sulla terra battuta dai tempi di Martina Hingis nel 2000. (ANSA).