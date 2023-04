Tennis: Djokovic salta il torneo di Madrid

(ANSA) - ROMA, 22 APR - A un mese dal Roland Garros, il numero uno al mondo Novak Djokovic si è ritirato dal Masters 1000 di Madrid. Il serbo, ancora alla ricerca del 23esimo titolo del Grande Slam, che sarebbe il massimo storico per gli uomini, soffre di un dolore al gomito destro e "non è idoneo a partecipare" al torneo di Madrid, come hanno annunciato sui social gli organizzatori del torneo madrileno: "Novak Djokovic non può competere al Mutua Madrid Open. Augurandoti una pronta guarigione, speriamo di rivederti in campo il prima possibile, Nole", si legge nel tweet degli organizzatori. (ANSA).