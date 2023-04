Tennis: Berrettini rinuncia al torneo di Madrid

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Matteo Berrettini non parteciperà al torneo di Madrid, in programma la prossima settimana. Lo ha annunciato lui stesso cn un post nelle storie del suo profilo Instagram. "E' iniziato l'intenso programma di riabilitazione con il mio team medico a Barcellona - si legge - Farò qualsiasi cosa per poter essere in grado di tornare a competere il più presto possibile. Sfortunatamente non sarò in grado di prendere parte al torneo di Madrid. Vi aggiornerò quando avrò altre notizie. Grazie a tutti per il supporto". Berrettini si è infortunato agli addominali la scorsa settimana durante il torneo di Montecarlo. (ANSA).