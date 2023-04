Atp Barcellona: Alcaraz batte Evans e va in finale

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Lo spagnolo Carlos Alcaraz si è imposto in due set sul britannico Daniel Evans nella seconda semifinale del torneo Atp 500 di Barcellona, col punteggio di 6-2, 6-2. In finale affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, che in precedenza aveva eliminato Lorenzo Musetti. (ANSA).