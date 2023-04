Tennis:Sinner 'da giorni sto male e oggi la salute è peggiorata'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Mi spiace dovermi ritirare dalla partita di oggi a Barcellona. Sono alcuni giorni che non mi sento troppo bene. Oggi lo stato di salute è peggiorato e non sono in grado di giocare". Con un messaggio su twitter Jannik Sinner spiega i motivi del suo forfait dal derby italiano con Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo di Basrcellona.

"Mi prenderò un po' di tempo per riposare e ristabilirmi - aggiunge il tennista altoatesino n.8 del mondo - Grazie per tutto il tuo supporto e buona fortuna a Lorenzo per il resto del torneo". (ANSA).