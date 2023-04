Tennis: a Banja Luka Djokovic eliminato ai quarti da Lajovic

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Novak Djokovic è stato eliminato ai quarti di finale del torneo di Banja Luka, in Bosnia, Atp 250 organizzato dalla sua famiglia. Il serbo è stato battuto dal connazionale Dusan Lajovic (n.70 Atp) per 6-4 7-6(6), annullando 3 set point consecutivi a Djokovic nel tie-break del secondo set. Djokovic si è confermato in condizioni fisiche non eccezionali, così come dal punto di vista mentale, dove è apparso lontano dalla fame dei giorni migliori.

Per Lajovic è la prima vittoria in carriera contro un n.1 del mondo. "Sono sopraffatto dalle emozioni - ha dichiarato il 32enne a fine partita - è il mio successo più grande in assoluto. Le emozioni sono molto contrastanti perché ho giocato qui vicino alla mia città natale e contro Nole che è un buon amico ed è un eroe del nostro Paese. Batterlo è qualcosa che non pensavo sarebbe stato possibile, ma è successo". (ANSA).