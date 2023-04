Padel: 26 aprile al via vendita biglietti 'Italy major premier'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Non solo tennis. Nel 2023 la partnership tra Federazione Italiana Tennis e Padel e BNL BNP Paribas si rafforza, abbracciando anche il mondo del padel. Dopo aver rinnovato il sodalizio con la Fitp fino al 2028 come Title Sponsor degli Internazionali BNL d'Italia, la Banca sarà infatti anche Title Sponsor del 'BNL Italy Major Premier Padel', in programma nel suggestivo parco del Foro Italico dal 10 al 16 luglio.

Il conto alla rovescia per la vendita dei biglietti per assistere alla seconda attesissima edizione di uno dei quattro maggiori eventi padelistici al mondo, è già partito. Dal prossimo 26 aprile sarà possibile infatti acquistare i tagliandi per non lasciarsi sfuggire la possibilità di assistere a uno spettacolo unico per lo sport in Italia. Il 'BNL Italy Major Premier Padel' - per la prima volta disputato nella formula combined, con donne e uomini in contemporanea - sarà un torneo di altissimo profilo che risponderà alle aspettative delle centinaia di migliaia di tesserati, praticanti e semplici spettatori di uno sport sempre più trasversalmente popolare.

Tutto questo nell'anno in cui il Gruppo BNP Paribas celebra 50 anni al fianco del tennis internazionale, sostenendo come sponsor sia i grandi tornei mondiali sia gli appuntamenti tennistici dedicati a dilettanti ed appassionati, in linea con una visione dello sport come fenomeno sociale, occasione di incontro e confronto, veicolo di formazione e crescita per i più giovani.

L'Italia - grazie al lavoro sinergico tra FITP e Sport e Salute - si conferma dunque nel ristretto numero di nazioni scelte dalla Federazione Internazionale Padel per organizzare i suoi eventi più importanti. (ANSA).