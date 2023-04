Sinner soffre ma avanza a Barcellona, e trova Musetti 

ncora un derby, di nuovo Jannick Sinner contro Lorenzo Musetti. All'Open di Barcellona, sulla terra rossa dell'Atp 500 catalano, i due azzurri saranno i protagonisti della sfida dei quarti di finale: una rivincita, per il 20enne di Carrara, sconfitto una settimana fa a Montecarlo dall'altoatesino (sempre ai quarti), ko arrivato dopo l'impresa contro Novak Djokovic. Sinner ha dato fondo a tutte le energie ed ha lottato per non perdere il match che dopo un buon avvio si era messo piuttosto male. L'azzurro, n.8 del ranking e quarto favorito del seeding, semifinalista nel Principato la scorsa settimana, dopo aver superato all'esordio - direttamente al secondo turno - l'argentino Schwartzman negli ottavi ha battuto 6-1 4-6 6-3 il giapponese Yoshihito Nishioka, n.35 ATP e 16esima testa di serie. Un match duro nel quale l'azzurro ha dovuto lottare anche con un accenno di crampi alla gamba sinistra nel set decisivo. L'avvio della sfida (senza precedenti) con Nishioka aveva dato l'illusione che per Sinner sarebbe stata tutta discesa. Il 6-1 del primo set - con l'azzurro avanti 3-0 dopo 11 minuti - sembrava il preludio ad un match-esibizione, soprattutto per l'abbondanza di errori non forzati del giapponese. Ma nel secondo, il numero 35 del ranking ha aggiustato la mira, mentre Sinner ha iniziato a sbagliare qualche colpo in più, specie con il rovescio. Set pazzo, con i due a strapparsi ripetutamente il servizio, per poi restituirlo all'avversario nel game successivo. Sinner, intanto, appariva a tratti molto affaticato e con qualche principio di crampi. Alla fine ha prevalso 6-4 Nishioka grazie al quarto break. L'azzurro ha rischiato anche nel terzo e decisivo set. Nel secondo game ha dovuto annullare una palla-break (1-1). Nel quinto ancora Nishioka ha ceduto la battuta (3-2). Sinner però non ne ha approfittato, subendo altri due break. Grazie al servizio (in parte) ritrovato, ha comunque allungato fino al 5-3. Nel nono game il giapponese ha salvato i primi due match-point, ma sul terzo è arrivato il punto del 6-3 per Sinner che ha così porta a casa una delle affermazioni più sofferte dell'anno. Per Jannik è la vittoria numero 26 del 2023, il settimo quarto di finale su otto tornei. Musetti, n.20 del ranking e nona testa di serie, dopo aver eliminato in due set l'australiano Kubler, n.66 ATP, ha battuto in rimonta 3-6 6-4 6-1, dopo oltre due ore di gioco, il britannico Cameron Norrie. E ora se la vedrà di nuovo con Sinner per un posto in semifinale. Intanto si fa sempre più complicata la stagione di Rafa Nadal. Lo spagnolo, che agli Open d'Australia di gennaio ha sofferto una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas, ha annunciato sui social che salterà anche il Masters 1000 di Madrid. "Per ora ho perso Montecarlo e Barcellona. E purtroppo non potrò essere nemmeno a Madrid", ha detto Nadal in un video accompagnato da un testo, dove spiega che "l'infortunio non è ancora guarito. Al momento non posso dare indicazioni su quando tornerò in campo, perché non le conosco". A Monaco di Baviera, intanto, si illumina Flavio Cobolli. Il romano, numero 208 del mondo, centra il primo quarto di finale ATP in carriera. Batte Oscar Otte, numero 94 e semifinalista un anno fa, 6-0 3-6 6-3. Virtualmente numero 179 del mondo grazie a questo risultato secondo le proiezioni in tempo reale della classifica, 29 posizioni più su della sua attuale classifica, Cobolli affronterà l'australiano Christopher O'Connell, numero 82 ATP, che ha rovinato il 26mo compleanno di Alexander Zverev, due volte campione in Baviera. O'Connell ha chiuso 76(2) 64. Esce invece Lorenzo Sonego, numero 45 del mondo, battuto 6-4 7-6(3) dal cileno Cristian Garin, n.86 del ranking.