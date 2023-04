Rafa Nadal assente al Master 1000 di Madrid

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Rafael Nadal, infortunatosi all'anca agli Open d'Australia dello scorso gennaio, ha annunciato su Instagram che non parteciperà al Masters 1000 di Madrid (24 aprile-7 maggio) perché non si è ancora ripreso. "Per ora ho perso (i tornei di) Monte Carlo e Barcellona. E purtroppo non potrò nemmeno essere a Madrid", ha detto il 36enne spagnolo in un video accompagnato da un testo, dove spiega che "l'infortunio non è ancora guarito" e che non potrebbe "allenarsi abbastanza da poter affrontare una competizione". All'orizzonte c'è il Roland-Garros (28 maggio-11 giugno), che Nadal ha vinto 14 volte. (ANSA).