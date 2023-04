Atp Barcellona: Musetti ai quarti, affronterà Sinner

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Barcellona, dove affronterà Jannik Sinner in un derby tutto italiano. Il toscano ha battuto in rimonta il britannico Cameron Norrie, col punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, in poco più di due ore di gioco.

