Tennis: Musetti, Coric e Sonego pronti per il Sardegna Open

CAGLIARI, 18 APR - La benedizione del capitano di Davis Filippo Volandri sul Superchallenger di Cagliari in programma al Tennis club di Monte Urpinu. "Può essere paragonato a livello tecnico a un torneo 250 - ha detto nella conferenza stampa di presentazione dell'evento. L'entry list del Sardegna Open denota una qualità estrema dei partecipanti, cosa che dà maggior prestigio a una tappa importantissima sulla terra rossa.

I nostri ragazzi, se non dovessero essere ancora in gara a Madrid, saranno orgogliosi di poterne fare parte".

A guidare il seeding sardo è il 26enne croato Borna Coric.

Tra gli iscritti anche il numero 20 Atp Lorenzo Musetti, reduce dalla vittoria su Djokovic. Nel main draw annunciati anche l'argentino Diego Schwartzman, la sorpresa degli ultimi Australian Open, il 20enne di Atlanta Ben Shelton e un altro statunitense, Maxime Cressy, battuto a Pasquetta poche settimane fa da Berrettini. Sicuri di un posto nel tabellone principale anche altri due tennisti azzurri: Lorenzo Sonego, vincitore dell'ultimo Atp 250 a Cagliari, ai quarti a Montpellier e Dubai e agli ottavi nel Masters 1000 di Miami, e Marco Cecchinato.

Dopo Cagliari il circuito traslocherà al Foro Italico di Roma per l'80esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia.

