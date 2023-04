Djokovic: "Il mio gomito destro non è al meglio"

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Attualmente il gomito destro "non è in una condizione ideale" ma "spero di essere completamente pronto per la prima partita" del Roland Garros. Novak Djokovic è impegnato negli Open di Serbia ma - in una intervista alla Bbc - non nasconde la propria preoccupazione in vista della tappa parigina della Grande Slam in programma il 28 maggio.

Il numero al mondo Atp si è già sottoposto nel 2018 ad un intervento chirurgico all'articolazione; mentre la scorsa settimana nella sua ultima apparizione a Montecarlo, dove è stato sconfitto dall'italiano Lorenzo Musetti, ha indossato una vistosa fascia nera al gomito.

"Sono felicissimo di essere qui agli Open di Serbia perché penso che sia uno dei posti migliori per noi tennisti e atleti serbi in quanto qui possiamo esibirci ricevendo tanto amore e sostegno da parte della gente del posto. La gente - afferma - mi accoglie con tutto il cuore, con una grande accoglienza e tanto amore".

Al Roland Garros Djokovic inseguirà il suo ventitresimo Slam: sarebbe il primo giocatore al mondo a centrare quest'impresa.

