Tennis: Cippo e Lauro tricolori wheelchair al Tc Palermo

(ANSA) - PALERMO, 16 APR - L'abruzzese Antonio Cippo e la sarda Marianna Lauro sono i nuovi campioni d'Italia assoluti di singolare di tennis in carrozzina. I titoli sono stati assegnati a Palermo al termine della seconda edizione dei Campionati italiani tennis wheelchair che si sono disputati sui campi in terra rossa del Circolo del tennis di Palermo. Il maltempo ha condizionato la finale maschile di oggi che si è disputata sul campo in veloce indoor del Tc2 e che Cippo si è aggiudicato battendo 6-4 6-4 il modenese Marco Pincella in poco meno di un'ora e mezza di gioco.

Gli altri titoli sono stati assegnati sabato: il singolare junior maschile è andato all'umbro Francesco Felici che ha battuto la marsalese del Tc Mazara del Vallo Beatrice Draghici.

Fra le donne Marianna Lauro ha avuto la meglio in due set su Vanessa Ricci. Nel Quad affermazione di Alberto Saja su Mario Alfredo Naselli con il punteggio di 7-5 6-0.

"Sono molto emozionato per lo scudetto appena conquistato - ha detto Antonio Cippo - in una sfida davvero tirata e spettacolare. La Sicilia mi porta bene, lo scorso anno sempre a Palermo la finale in una prova open nazionale e oggi questa bellissima vittoria al cospetto di un ottimo avversario. Dedico questo successo a tutte le persone che ogni giorno mi sostengono. Al Ct Palermo mi sono trovato davvero bene, non mi hanno fatto mancare nulla".

Nel doppio femminile a festeggiare il tricolore sono state Vanessa Ricci e Silvana Morotti che hanno chiuso al primo posto il girone a quattro davanti al duo composto da Maria Paola Tolu e Marianna Lauro. Nel doppio maschile titolo tricolore a Marco Pincella e Luca Spano che hanno battuto Antonio Cippo e Francesco Felici.

A consegnare i premi ai campioni d'Italia Cippo e Pincella il presidente della Federtennis Sicilia Giorgio Giordano, il consigliere regionale Anna Nosotti e Giorgio Lo Cascio. (ANSA).