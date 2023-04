Rublev batte Rune e vince il torneo di Montecarlo

Il russo Andrey Rublev, n.6 al mondo, ha vinto il torneo Masters 1000 di Montecarlo, battendo in finale il giovane danese Holger Rune che ieri aveva eliminato Jannik Sinner. Rublev si è imposto per 2-1 con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5 in poco più di due ore e mezza di gioco.