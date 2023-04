Tennis, Nadal salta anche Barcellona: 'Non sono ancora pronto'

Dopo aver rinunciato al torneo di Montecarlo, Rafa Nadal non giocherà neanche l'Atp di Barcellona in programma la prossima settimana. Il tennista spagnolo lo ha annunciato attraverso un post su Instagram: "Barcellona è un torneo speciale per me, perché è il mio club di adozione e perché giocare in casa è sempre una sensazione unica. Però non mi sento pronto, per cui continuerò a prepararmi per tornare a competere. In bocca al lupo al mio amico David Ferrer e a tutta la sua squadra per questa edizione del Godó che sicuramente sarà come sempre un successo a tutti i livelli".