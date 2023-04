Sinner-Musetti, derby a Montecarlo

Lorenzo Musetti compie una vera e propria impresa a Montecarlo battendo, in rimonta, il numero 1 al mondo Novak Djokovic (4-6, 7-5, 6-4) e conquistando i quarti di finale dove, oggi, affronta Jannik Sinner in un derby azzurro con vista sulla semifinale del terzo Masters 1000 stagionale. Quella del toscano contro Djokovic è una vera e propria maratona, durata circa tre ore con tanto di interruzione per la pioggia a metà del terzo set. Musetti diventa così il quarto italiano capace di battere il serbo numero 1 al mondo dopo Volandri, Cecchinato e Sonego.

La sfida con Sinner regalerà all'Italia un sicuro semifinalista: "Sarà divertente, non voglio pensarci troppo - ha detto ieri Musetti -. Bisognerà riposarsi prima di sfidare un amico".