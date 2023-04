Tennis: Sinner, determinante quel match point annullato

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "E' stata una partita molto dura, tosta, fin dall'inizio. Per un set e mezzo lui ha giocato meglio di me. Quel match point annullato è stata la chiave di volta dell'incontro perché in quel momento era veramente in una situazione difficile". Così Jannik Sinner ha commentato il successo in rimonta sul polacco Hurkacz, che lo ha proiettato nei quarti del torneo di Montecarlo, dove affronterà il vincente dell'ottavo di finale tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti.

