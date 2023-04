Berrettini: 'Energia era finita, ora sto tornando'

Prima vittoria a Montecarlo per Matteo Berrettini. Nel giorno d'esordio a Pasquetta l'azzurro supera lo statunitense Maxime Cressy, n.38 ATP, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 26 minuti.

"Non avevo più tanta energia, ma ora il serbatoio torna a esser pieno". Cosi' Berrettini tira un sospiro di sollievo dopo aver ritrovato la vittoria, al primo turno di Montecarlo. "Sono il primo a essere contento - ha detto il tennista romano a Sky,a fine match -. L'inizio dell'anno è stato duro per tanti motivi, ma sono qui a fare ciò che amo. Non è facile affrontare Cressy, gioca a un livello alto, sono contento di come ho giocato. Sono soddisfatto, con il mio team ho fatto un grande lavoro ma ho bisogno di mettere partite e vittorie nelle gambe".

"Sono cresciuto sulla terra - ha aggiunto Berrettini - Adoro giocare qui. Guardando i risultati non posso lamentarmi, ho avuto un'operazione alla mano destra e non è stato facile recuperare dopo tanti infortuni. Ci vuole tanta energia per recuperare. Non ne avevo più tanta, adesso invece il serbatoio è pieno. Questo è un torneo a cui tengo particolarmente, e non avevo mai vinto una partita. Ci ho messo tanta energia. Spero di fare una bella stagione sulla terra, voglia e fisico ci sono: ora devo solo lavorare, i risultati arriveranno".