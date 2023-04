Tennis: Atp Estoril; Cecchinato in semifinale

(ANSA) - ESTORIL, 07 APR - Marco Cecchinato è in semifinale nel 'Millennium Estoril Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. In un incontro dei quarti di finale, il 30enne palermitano n. 96 del ranking internazionale ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 7-5 7-6 in oltre due ore di gioco.

Domani Cecchinato, che non raggiungeva una semifinale Atp dal 2021 quando ci riuscì a Parma, dovrà vedersela con il vincitore del confronto tra il serbo Miomir Kecmanovic, testa di serie n.6 del torneo portoghese, e lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

