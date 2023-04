Atp Montecarlo: infortunio al piede, Fognini dà forfait

Il prossimo torneo di MonteCarlo (al via domenica fino al 16 aprile) perde un altro protagonista. A dare l'ultimo forfait, infatti, è Fabio Fognini: infortunatosi alla caviglia durante il 'derby' italiano con Cecchinato a Estoril, l'azzurro non è riuscito a recuperare in vista dell'Atp 1000. A darne notizia è stato lo stesso tennista ligure, con un post attraverso i propri canali social. È almeno il quarto big a rinunciare dopo Nadal, Auger-Aliassime e Alcaraz. "Devo comunicare con grande dispiacere che non potrò partecipare al torneo di Montecarlo - ha scritto il classe '87 su Instagram - Purtroppo l'infortunio al piede subito a Estoril non mi consente di giocare. Nei prossimi giorni ne scoprirò l'entità. Sono davvero distrutto. Sapete quanto ami il torneo di Monte-Carlo. Ringrazio gli organizzatori per l'invito e spero di poter tornare presto in campo".