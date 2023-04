Tennis: Swiatek "ormai è tardi per fermare russi e bielorussi"

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Sarebbe ingiusto sospendere ora i tennisti russi e bielorussi", "la federazione avrebbe dovuto farlo un anno fa". La polacca Iga Swiatek, numero 1 della classifica Wta, interviene con una intervista alla Bbc nuovamente sul "caso" della partecipazioni degli atleti di Russia e Bielorussia nei prossimi tornei di tennis, seppure da indipendenti senza la "bandiera" delle loro nazioni. "Dopo la seconda guerra mondiale, i giocatori tedeschi come quelli giapponesi ed italiani non avevano il permesso per partecipare. Ho l'impressione che questo genere di cose mostrerebbe al governo russo che forse non vale la pena di fare la guerra in Ucraina".

"E' vero. Non siamo che atleti , un piccolo pezzetto di mondo - precisa - ma lo sport è molto importante ed è sempre utilizzato per la propaganda. Il tennis avrebbe potuto fare un po' meglio per mostrare al mondo che siamo contro la guerra. Ora sarebbe molto ingiusto per i giocatori russi e bielorussi essere sospesi perché questa decisione doveva essere presa un anno fa". La Swiatek ha ammesso che l'atmosfera negli spogliatoi è piuttosto tesa. La situazione di russi e bielorussi è molto complicata e per loro è difficile parlarne a voce alta". (ANSA).