Tennis: ecco gli Internazionali, 'sarà edizione record' 

Più tennisti, più giorni di gare, più spettatori: l'edizione 2023 degli Internazionali di tennis, l'ottantesima del torneo romano, si preannuncia come quelle del salto di qualità definitivo. "Quest'anno per la prima volta le associazioni che governano il tennis ci hanno permesso di avere due tornei, maschile e femminile, da due settimane ciascuno, con 96 partecipanti, il doppio a cui eravamo abituati", sorride il presidente della Federtennis Angelo Binaghi. "Questo è un traguardo che la FITP inseguiva da tanto, e che dimostra il grande prestigio raggiunto da un torneo che vent'anni fa era tecnicamente fallito. Abbiamo creato valore dal nulla". Un valore immenso, come testimoniato dai numeri: "Abbiamo già venduto 110mila biglietti, di cui il 29 per cento all'estero e il 46 per cento fuori dal Lazio - dichiara Binaghi con orgoglio - Abbiamo in cassa già 11 milioni e mezzo di euro, e frantumeremo il record di 20 milioni stabilito l'anno scorso. Puntiamo inoltre a superare le 300mila presenze". L'anno scorso il torneo generò un movimento di 285 milioni di euro, con 235mila spettatori paganti. "Quest'anno l'indotto per il territorio dovrebbe essere di 400 milioni di euro". Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute,, illustra le tantissime migliorie del parco del Foro Italico: "Nell'area delle piscine sarà creata una zona tutta nuova per ospitare i tanti giocatori e giocatrici in più rispetto al solito: nuovi spogliatoi, uno spazio per il workout, un altro per la fisioterapia, una lounge capace di ospitare fino a 300 persone, una piscina a uso esclusivo dei tennisti". Insomma, una serie di innovazioni cruciali che rendono il complesso del Foro una vera cittadina. Ci saranno anche due nuovi ristoranti oltre a vari punti di ristoro, oltre a due campi addizionali con tribune. Cozzoli snocciola qualche numero: "Quest'anno la superficie utilizzata è di 125mila metri quadri, come 150 campi da tennis, mentre l'anno scorso eravamo fermi a 90mila metri quadri. La grande novità di quest'anno sarà il ponte che permetterà agli atleti di raggiungere il Centrale dalla zona della piscine". Per quanto riguarda il title sponsor, gli Internazionali di Roma saranno affiancati da BNL "almeno per altri sei anni", quindi fino al 2028. "Con BNL abbiamo rilanciato il torneo a livello mondiale, e sempre con loro lo renderemo ancora più grande", aggiunge Binaghi. Elena Goitini, amministratrice delegata di BNL, aggiunge: "Questa partnership è un matrimonio, quindi ci sono convergenza e complicità. Nei prossimi sei anni si dovrà far parlare sempre di più dell'Italia". Il torneo capitolino è entrato a far parte dei Master 1000, "e ciò oltre a un orgoglio è una grande responsabilità - aggiunge Goitini - Vogliamo crescere, sempre con un occhio alla sostenibilità. Il 2028 è un punto di partenza". Binaghi sottolinea poi che "entro tre anni per la prima volta avremo un torneo femminile con lo stesso montepremi di quello maschile. Non parliamo di bruscolini, ma di 8 milioni e 300mila euro". L'evento riceve il plauso dell'assessore capitolino allo sport, Alessandro Onorato: "Oggi abbiamo l'ennesima prova di come lo sport sia uno dei più grandi volano dell'economia. Ci vogliamo vantare di quanto avverrà a Roma: questo è un gran giorno per la Capitale e per il Paese".