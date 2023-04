Tennis: Atp Miami, Sinner batte Alcaraz e va in finale

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Jannik Sinner conquista la finale del torneo Masters 1000 di Miami, in Florida.

Sul cemento Usa il 21enne altoatesino n.11 al mondo ha eliminato per 6-7(4/7) 6-4 6-2 il 19enne spagnolo n.1 della classifica Atp e campione in carica Carlos Alcaraz e ora sfiderà per il titolo il 27enne russo Daniil Medvedev (n.5). (ANSA).