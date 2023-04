Sinner in finale a Miami, tutto l'evento su Sky

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Lo speciale 'Sinner oltre il tennis' è uno dei programmi che Sky Sport dedica all'altoatesino, che domani sera alle 19 italiane affronterà il russo Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 di Miami. Un evento proposto in diretta da Sky con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con ampio spazio al pre e post-partita con lo studio tennis condotto da Eleonora Cottarelli con Filippo Volandri, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic. Sono disponibili in replica le emozioni della semifinale che l'azzurro ha vinto battendo il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. (ANSA).