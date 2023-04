Stop alle misure americane anti-Covid, Djokovic pronto per gli Us Open

Buone notizie per Novak Djokovic in vista degli Us Open. Il Senato statunitense ha decretato la fine dell'emergenza nazionale per il Covid e quindi delle misure anti-pandemia, tra le quali il divieto di ingresso agli stranieri non vaccinati. Si attende quindi soltanto il via libero definitivo del presidente Joe Biden al provvedimento che di fatto consente all'atleta serbo di poter entrare negli Stati Uniti e partecipare agli Open. Djokovic non gioca negli Stati Uniti dagli US Open del 2021. Quest'anno non ha potuto partecipare agli Open di Miami e al torneo di Indian Wells.