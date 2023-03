Tennis: Miami, Trevisan approda ai quarti

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Martina Trevisan a Miami ha conquistato per la prima volta in carriera l'accesso ai quarti di finale di un WTA 1000.

La 29enne mancina di Firenze, n.24 del ranking, ha battuto in due set (6-3, 6-3) la lettone Jelena Ostapenko, n.22 WTA. Tra la Trevisan e le semifinali ci sarà adesso la vincente del match tra la kazakha Elena Rybakina (n.7) e la belga Elise Mertens (n.39). (ANSA).