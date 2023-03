Tennis: Miami, Alcaraz travolge l'argentino Bagnis

(ANSA) - MIAMI, 25 MAR - Carlos Alcaraz come un rullo compressore nel secondo turno del Master 1000 di Miami. Lo spagnolo, da poco tornato n.1 del mondo, ha cancellato l'argentino Facundo Bagnis (N. 100) con un nettissimo 6-0, 6-2 in 64' di gioco. Un vero confronto tra i due non c'è mai stato, basti dire che Alcaraz ha vinto i primi 11 punti del match.

"Iniziare un nuovo torneo non è mai facile, le condizioni sono diverse. Dovevo farmi trovare pronto. Sono stato molto concentrato sulla partita fin dall'inizio e sono contento di come ho giocato", ha commentato il fuoriclasse di Murcia, alla ricerca del 'Sunshine Double' (doppietta IndianWells/Miami) dopo la schiacciante vittoria, domenica scorsa, nel deserto californiano ai danni di Daniil Medvedev. Alcaraz, che per conservare il n.1 he dovrà confermare il titolo di Miami, nel prossimo turno affronterà il serbo Dusan Lajovic. (ANSA).