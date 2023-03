Fognini subito fuori a Miami, ko col qualificato Struff

Esordio amaro per Fabio Fognini al Miami Open, secondo torneo Masters 1000 della stagione. Il tennista azzurro, n.91 ATP, che in Florida ha raggiunto le semifinali nel 2017, sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium ha ceduto in tre set al primo turno al tedesco Jan-Lennard Struff, n.103 del ranking e promosso dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4.