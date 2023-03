Tennis: Miami Open, Swiatek costretta al ritiro

(ANSA) - MIAMI, 22 MAR - Iga Swiatek, numero 1 del mondo e campionessa in carica, ha dato forfait al Miami Open a causa di un infortunio alle costole, hanno annunciato gli organizzatori e la giocatrice. "Ricordate che a Doha soffrivo di un'infezione molto forte - ha detto Swiatek in una nota - Potevo giocare, ma a causa di un violento attacco di tosse mi sono infortunata al costato. Siamo riusciti a gestire la situazione e ho continuato a giocare finché è stato senza conseguenze per la mia salute".

"Da allora, abbiamo analizzato i dati e il mio medico ha finalmente dato la sua diagnosi. Purtroppo soffro ancora e non posso più partecipare al torneo", ha continuato. Dopo essere stata esentata dal primo turno, domani avrebbe dovuto affrontare l'americana Claire Liu.

La 21enne polacca ha annunciato che salterà anche gli impegni nella Billie Jean Cup tra Polonia e Kazakistan ad Astana, a metà aprile. (ANSA).