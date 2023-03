Bielorussa Sabalenka, mai così tanto odio da colleghe

"Ho spesso fatto esperienza di haters sui social dopo una sconfitta, ma non mi era mai capitato di dover affrontare così tanto odio negli spogliatoi del tennis.

Eppure non ho fatto nulla". E' lo sfogo di Aryna Sabalenka, 25 anni, bielorussa di Minsk e numero 2 del tennis mondiale.

Giocatori e giocatrici di Russia e Bielorussia sono stati messi al bando da Wimbledon dopo l'invasione dell'Ucraina, e negli altri tornei giocano come atleti neutrali. "Mi e' capitato di avere strane conversazioni" con i colleghi, ha detto Sabalenka alla vigilia dell'Open di Miami.

"È stato davvero difficile capire che ci sono così tante persone che mi odiano senza motivo", ha aggiunto Sabalenka, vincitrice degli Australian Open 2023 e domenica sconfitta nella finale di Indian Wells dalla kazaka Rybakina. "Ho avuto colloqui che non definirei vere e proprie liti, ma davvero dure: non dico con le altre giocatrici, ma con il loro staff si'...E' stata dura, anche se ora va un po' meglio". Durante l'ultimo torneo di Indian Wells, l'ucraina Tsurenko si e' ritirata da un match con la Sabalenka per un attacco di panico.