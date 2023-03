Indian Wells; Medvedev batte Davidovich e vola in semifinale

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Malgrado il dolore alla caviglia e uno stato di forma non eccezionale, Daniil Medvedev ha superato in due set (6-3, 7-5) lo spagnolo Alejandro Davidovich (numero 28 Atp) e si è qualificato per le semifinali di Indian Wells. Il russo, numero 6 del ranking mondiale, affronterà lo statunitense Frances Tiafoe. Il californiano, numero 14 Atp, ha eliminato in due set 6-4, 6-4 l'inglese Cameron Norrie (n.10 Atp) mandando in delirio i suoi numerosi tifosi sugli spalti.

Medvedev, complici le assenze di Novak Djokovic e Rafa Nadal, è considerato il favorito del torneo: è riuscito anche a recuperare dalla stanchezza accumulata nella lunga sfida vinta agli ottavi contro il tedesco Alexander Zverev.

Stasera (ora italiana) scenderanno in campo lo spagnolo Carlos Alcaraz contro il canadese Félix Auger-Aliassime; e l'azzurro Jannik Sinner contro lo statunitense Taylor Fritz. (ANSA).