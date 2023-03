Tennis: Indian Wells, Sinner vola ai quarti

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Impresa di Jannik Sinner che batte il 37enne svizzero Stan Wawrinka (attualmente numero 100 Atp) in due ser per 6-1, 6-4 e diventa il primo italiano a centrare i quarti di Indian Weells.

L'azzurro affronterà giovedì il 25enne statunitense Taylor Fritz (numero 5 Atp) che nel 2021 lo aveva eliminato agli ottavi di finale del torneo californiano. Fritz ha battuto in due ser per 6-4, 6-3 l'ungherese Marton Fucsovics (numero 84 Atp).

(ANSA).