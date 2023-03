Tennis: 100/a vittoria per Alcaraz, sfiora il record di McEnroe

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha ottenuto la sua 100/a vittoria da professionista col successo per 7-6, 6-3 sull'olandese Tallon Griekspoor nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Un risultato eclatante considerato che l'ex n.1 al mondo ci è riuscito in sole 132 partite e a 19 anni, sfiorando il record che detiene a John McEnroe, il quale toccò quota 100, anche lui 19enne, su un totale di 131 match. "Sono davvero orgoglioso di aver ottenuto la mia centesima vittoria - ha dichiarato Alcaraz - e spero che festeggiare traguardi del genere diventi un'abitudine.

Tra i 28 giocatori saliti al primo posto nella storia del circuito Atp, nella statistica delle prime cento vittorie dietro al fuoriclasse statunitense e all'iberico ci sono altri nomi leggendari: Andrè Agassi aveva solo 18 anni quando arrivò al traguardo, dopo 135 match, così come Mats Wilander (138 incontri), mentre ne aveva 19 Rafa Nadal (137) e venti Boris Becker, che però resta il più giovane vincitore nella storia del torneo di Wimbledon, a soli 17 anni (ANSA).