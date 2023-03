Tennis, Indian Wells: Medvedev agli ottavi, Ruud è fuori

Continua a correre Daniil Medvedev che coglie la la sedicesima vittoria di fila superando per 6-2 3-6 6-1 il bielorusso Ilya Ivashka, numero 85 del mondo, e qualificandosi per gli ottavi di finale di Indian Wells. Ora per il russo è all'orizzonte un ottavo di finale di cartello contro il tedesco Alexander Zverev che invece ha superato per 7-5 1-6 7-5 il filandese Emil Ruusuvuori.

Fuori invece la testa di serie numero 3, quella di Casper Ruud, superato in due set per 6-4 7-6 dal cileno Cristian Garin, il quale ottiene la prima qualificazione agli ottavi di finale a Indian Wells. Agli ottavi Garin è atteso da un match non impossibile contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, vittorioso per 6-3 1-6 6.4 sul russo Karen Khachanov. Bene anche l'altro russo Andrej Rublev (7-5 6-3 a Ugo Humbert) e Cameron Norrie che invece ha vinto in rimonta per 6-7 7-5 6-2 su Taro Daniel.