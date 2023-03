Tennis: esordio amaro per Musetti a Indian Wells

Esordio amaro per Lorenzo Musetti al torneo "Bnp Paribas Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sul cemento di Indian Wells, in California. Il tennista toscano (19 Atp) è stato eliminato dal francese Adrian Mannarino (68 Atp) in due set con un doppio 6-4. Mannarino ora sfiderà Jannik Sinner al terzo turno.