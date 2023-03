Tennis: Wta di Indian Wells, la Giorgi al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Camila Giorgi supera il primo turno del torneo Wta 1000 di Indian Wells, in California.

La 31enne tennista marchigiana numero 46 al mondo ha battuto la 32enne nederlandese Arantxa Rus (n.130) per 6-3 6-3 e ora dovrà vedersela con la 29enne statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking e del seeding.

Nell'ultimo turno delle qualificazioni la Rus aveva eliminato Sara Errani. La 35enne bolognese n.97 del ranking Wta e 14ma testa di serie del tabellone californiano è stata battuta per 7-6(1) 6-3.

Oltre alla Giorgi, sono altre quattro le azzurre in gara nel main draw di Indian Wells: Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. (ANSA).